Lors d’une rencontre avec la presse tenue lundi soir, le wali a indiqué que "ce projet, qui a connu un grand retard dans la réalisation, sera relancé prochainement, suite aux préoccupations des souscripteurs du programme AADL2 de la ville de Theniat El-Had" , assurant que "tous les projets de logements connaissant un retard, au niveau de la wilaya, seront relancés". D’autre part, le wali a indiqué que "l’affichage des listes préliminaires des bénéficiaires de logements publics locatifs de la wilaya n’est pas possible, pour le moment, en raison de la situation sanitaire que le pays traverse". Il a assuré les demandeurs de logements sociaux de la région qu’en cas d’amélioration de la situation sanitaire, il sera procédé, immédiatement, à l’affichage des listes des bénéficiaires de cette formule de logements. M. Badaoui a souligné qu’il veillera à ce que l’opération de vérification des listes nominatives préliminaires des bénéficiaires de logements publics locatifs de la wilaya soit déroulée dans la transparence". D’autre part, le même responsable a indiqué que "tous les projets de développement destinés aux zones d’ombre de la wilaya, lancés auparavant, seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours". "Les autorités de la wilaya œuvreront à concrétiser les projets de développement dans les zones d’ombre, selon les priorités et les besoins des citoyens de ces groupements, dont le désenclavement, le raccordement aux réseaux d’eau potable et l’assainissement". Le wali a également souligné que les visites de terrain aux zones d’ombre seront multipliées dans le but de prendre en charge les préoccupations de développement locales des habitants.