Les différents services de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran ont repris de façon normale leurs activités médico-chirurgicales après plusieurs mois de lutte contre le Covid-19, a-t-on appris auprès de cet établissement de santé publique.

A l'exception des services de réanimation, le service spécial Covid-19 au sein de la maternité et le centre de tri qui activent toujours dans la lutte contre la pandémie, tous les autres services ont repris leur travail habituel de consultations et d'interventions chirurgicales, dont le service de pneumologie qui était le dernier à reprendre ses activités normales après la sortie jeudi passé de la dernière patiente guérie.

La baisse du nombre de patients atteints par Covid-19 dans la wilaya d'Oran les derniers temps, a permis la reprise progressive des activités de l'ensemble des services de l'EHU d'Oran.

Cette semaine tous les services ont repris leur activité habituelle.

Depuis le début de la pandémie, dix (10) services de cet établissement désigné Centre Covid-19 étaient impliqués dans la prise en charge des cas atteints p ar le coronavirus, a-t-on rappelé, notant que les services de chirurgie cardiaque et de chirurgie orthopédique, ont repris en juin dernier.

Les services qui restaient impliqués dans la lutte contre Covid-19, sont celui de la pneumologie, ORL, la médecine interne, la chirurgie maxillo-faciale, la gastro-entérologie, la réanimation, ainsi que l'espace dédié aux femmes enceintes atteintes par la Covid-19.

Les patients diagnostiqués positifs à la Covid-19 sont orientés vers l'hôpital de 120 lits de HaI Nedjma dédié exclusivement à la prise en charge des patients atteints par le Virus, seuls les cas graves nécessitant une réanimation sont traités à l'EHU d'Oran, a-t-on précisé de même source.