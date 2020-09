Les services de Sûreté de wilaya d’Alger ont tracé un programme spécial de sécurité applicable au niveau des routes et quartiers en vue de décongestionner les axes ayant connu des embouteillages plus denses du fait des dernières intempéries sur la capitale, a indiqué la Sûreté de wilaya mardi dans un communiqué.

Les mêmes services "£uvrent, depuis le début des chutes de pluies, à assurer la fluidité de la circulation", en intensifiant les patrouilles motorisées au niveau des axes principaux et secondaires, et au moyen de scooters et motos à l’intérieur des zones urbaines et en périphérie.

Les éléments de la Police s’emploient à faire évacuer la bande prévue pour les cas d’urgences, et les unités opérationnelles interviennent instantanément dans les cas de véhicules en panne, a précisé la même source.

Les services de Police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement signalent tout embouteillage résultant des avaloirs obstrués entravant ou bloquant carrément la circulation.

Par ailleurs, les différents services de sûreté de wilaya d’Alger ont intensifié leurs activités de sensibilisation au profit des conducteurs de véhicules, leur rappelant les recommandations relatives au respect du code de la route et aux précautions à observer en cas d’intempéries.

Les mêmes services rappellent le numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis à la disposition des citoyens pour recevoir tout signalement 24h/24h.