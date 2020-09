Une opération de création de quatre lotissements sociaux, localisés au quartier Taksebt-ouest (chef-lieu de wilaya) et totalisant 770 parcelles, a été approuvée à El-Oued, a-t-on appris mercredi auprès des Services de la wilaya.

L'opération entre dans le cadre d'une série de mesures adoptées en commission technique, tenue récemment sous la présidence du wali, pour l'étude des dossiers de cession de foncier, bâti et non bâti, relevant des biens de l'Etat, et ayant donné lieu à la désignation d'assiettes foncières pour des programmes d'habitat.

La création de ces lotissements sociaux intervient dans le cadre de la concrétisation des programmes de l'Etat, prévus par la loi sur les lotissements sociaux visant à résoudre la crise de logement dans le Sud et les Haut-Plateaux, a affirmé le wali d'El-Oued, Abdelkader Ragaâ.

D'autres lotissements sociaux seront créés à travers les différentes communes de la wilaya, dans le but de diversifier les offres foncières destinées aux programmes d'habitat, a-t-il également assuré, avant de souligner la grande importance attachée par les services de la wilaya à la gestion ''transparente'' et ''sérieuse'' du dossier de l'habitat, en tant que principale préoccupation du citoyen.

S'agissant des agressions sur le foncier, qui entravent l'exécution des projets de développement structurants, notamment les programmes d'habitat, le wali a fait état du suivi, personnellement, de ce dossier pour mettre un terme à ce type de dépassements, en recourant aux voies légales, à travers les procédures sécuritaires et les poursuites judiciaires.

Au moins 131 sites de lotissements sociaux ont été retenus à travers 27 des 30 communes de la wilaya d'El-Oued, totalisant 21.924 parcelles de terrains à bâtir, dont plus de 9.000 ont été déjà attribués, et le reste en cours pour toucher le plus grand nombre de demandeurs sur cette formule d'habitat.