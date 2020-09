Diverses initiatives et actions virtuelles de soutien aux candidats du Baccalauréat sont animées par des associations et établissements de la wilaya d’Ouargla.

Visant à apporter l’aide psychopédagogique aux candidats qui auront à examiner (session 2020) dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie du Covid-19, ces initiatives sont animées par des associations soucieuses d’une bonne préparation de candidats à cet examen ouvrant l’accès à l’enseignement supérieur. Le coach Sabah El-Leulmi, chargée de la préparation psychologique et cognitive vient de lancer, en coordination avec la Fédération nationale de coaching de développement de la mémoire, des vidéos, via You tube, de son initiative "Marathon de mémorisation de 99 informations", dédiée notamment à l’apprentissage des matières littéraires notamment, l’histoire, la géographie, la philosophie et les sciences religieuses. Une méthode qui permet aux futurs bacheliers de retenir, à la lumière d’une stratégie simple et fiable, plusieurs données cognitives par la conversion des infor mations en signes, symboles et dessins à apprendre plus facilement et rapidement, a-t-elle expliqué.

Selon Mme Leulmi, cette initiative virtuelle a été favorablement accueillie par des lycéens et leurs parents, car, disent-ils, leur permettant de développer plus aisément leurs capacités cognitives.

L’association "Sanabil El-Khir" d’Ouargla s’est, de son côté, impliquée dans ces actions de préparation pédagogique des candidats au Bac, à travers l’animation en ligne, par des enseignants, de cours de soutien et de communication interactive pour échanger des questions afférentes aux cours dispensées virtuellement. Soucieuse de la préparation psychologique des candidats à de pareils examens, l’association caritative locale "El-Basma" a lancé, elle aussi, une série de conférences et d'interventions de soutien psychologique sur Facebook, animées par des psychopédagogues chargés de prodiguer les méthodes à même de dissiper le trac et le stress chez les candidats et de présenter les voies facilitant l’organisation du temps de la révision et de réponse aux épreuves.

La responsable de l’association, Rayane Khangaoui, a indiqué que de pareilles actions de soutien visent à encourager les candidats et leur relever le moral en prévision des examens.

Toutes ces initiatives ont été largement saluées par les candidats et favorablement accueillies par les parents, car allant dans le sens de l’exploitation optimale du temps restant et la préparation de l’examen.