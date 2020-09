Le Syndicat des artistes de théâtre et du cinéma à Oran a initié, dernièrement, une session de formation sur la technique du psychodrame, s’appuyant sur le mélange entre le théâtre et la psychologie dans le traitement des états psychologiques, a-t-on appris du président de cette structure.

Cette formation, la première du genre dans la wilaya d’Oran, a vu la participation de dix comédiens de la troupe théâtrale "Coulisses" qui active au niveau de la Maison de jeunes "Ahmed Zabana" de Sidi Bachir, a indiqué à l’APS Mohamed Belfadel.

L'initiative vise à former les animateurs qui peuvent prendre en charge des séances dans le domaine du psychodrame, une forme de traitement psychologique, à travers les techniques théâtrales, ajoute Belfadel.

Ce genre de séances, que le Syndicat d’Oran compte organiser, permet aux enfants de faire part de leurs problèmes, de leurs émotions et de faire part de leurs sentiments cachés, à travers la concrétisation de scènes de théâtre collectives, notamment les sentiments refoulés, ainsi que la détection de leurs talents artistiques et leur amélioration, a-t-on indiqué.