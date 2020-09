La Haute autorité des médias audiovisuels (Hama) du Tchad a suspendu pour trois mois la parution de douze journaux "pour défaut de mise en conformité à la loi", selon un arrêté rendu public lundi.

L'autorité met en avant une loi datant de 2018, qui exige que "tout organe ou périodique doit avoir un directeur de publication et un rédacteur en chef tous deux formés en journalisme avec un niveau Bac+3 au moins", et assure dans son arrêté que les publications doivent se mettre aux normes "durant les trois de suspension".

Passé ce délai et en cas de statu quo, des sanctions plus rigoureuses seront envisagées".

Le Président de la Ligue Tchadienne des Droits de l'homme (LTDH) Max Laoungar, cité par l'AFP.

A appelé la Hama à "relever ses mesures rapidement et leur donner un délai raisonnable pour que ces journaux puissent se conformer à la nouvelle loi".

Cinq hebdomadaires francophones ainsi que sept journaux arabophones sont concernés par les mesures de la Haute autorité des médias audiovisuels.