Les principales Bourses d'Asie ont souffert mercredi, le moral des investisseurs ayant été sapé par une nouvelle déroute de Wall Street la veille et les déboires d'un vaccin contre le coronavirus.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 1,04% à 23.032,54 points, tandis que l'indice élargi Topix a perdu 0,96% à 1.605,40 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 0,63% à 24.468,93 points.

Les pertes ont été plus sévères en Chine continentale, l'indice composite de Shanghai ayant trébuché de 1,86% à 3.254,63 points et celui de Shenzhen de 3,22% à 2.175,77 points. Wall Street a enregistré mardi sa troisième séance de baisse d'affilée, une nouvelle fois minée par la chute de ses grandes valeurs technologiques notamment.

"Le marché sera sous pression pour se corriger à la baisse pendant un moment, mais la tendance générale" de l'importance croissante des nouvelles technologies "ne va pas changer", a commenté Hiroshi Matsumoto, responsable japonais de Pictet Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

Valeur refuge des investisseurs en cas de gros temps sur les marchés, le yen s'appréciait mercredi face au dollar, un mouvement de change néfaste pour les valeurs exportatrices japonaises.

Et pour ne rien arranger, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé une "pause" des essais cliniques mondiaux sur son vaccin expérimental prometteur contre le coronavirus, après l'apparition d'une maladie inexpliquée chez un participant de ces essais.

"Cette nouvelle a aussi plombé l'ambiance" à Tokyo, alors que le Japon compte notamment sur des vaccins pour être en mesure d'accueillir l'an prochain les Jeux olympiques, a déclaré l'analyste Eiji Kinouchi.