L’entreprise Nationale des Industries Electro-ménagers (ENIEM) sise à Tizi Ouzou, projette d'exporter ses produits dans les pays du Sahel, a indiqué le directeur de la commercialisation et de communication de cette entreprise publique, Mourad Dhobiane.

M. Dhobiane a indiqué lundi en marge de l’inauguration d’un point de vente de l’ENIEM au centre-ville de Tissemsilt que l’entreprise "a des projets dans le futur pour l'exportation de ses produits dans les pays du Sahel, particulièrement ceux de la rive sud (Niger, Mali et Mauritanie". D’autre part, le même responsable a indiqué que l’ENIEM a ouvert, jusqu’à présent, 17 points de vente dans le pays et compte ouvrir, d’ici la fin de l’année, 10 autres points de vente dans différentes wilayas du pays, soulignant que "l’objectif que l’entreprise a tracé est d’élargir son réseau commercial, l’année prochaine, à travers l’ouverture de 50 points de vente dans toutes les wilayas du pays, ce qui permettra aux citoyens de bénéficier de ses produits".

M. Dhobiane a affirmé que l’entreprise a tracé un programme riche et a entamé son exécution, d epuis plusieurs mois, et comprend plusieurs axes stratégiques dont le développement du réseau commercial au niveau national, avec l’objectif de se rapprocher de plus en plus du consommateur.

L’entreprise vise également à reprendre sa place de leader dans l’industrie de l’électroménager du pays, en plus du développement de la communication de l’entreprise et de ses produits, à travers la fabrication d’appareils de grande qualité à consommation d’énergie raisonnable, a-t-il dit.