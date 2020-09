La wilaya de Djelfa a réalisé une production de plus de 76.000 qx de pomme de terre saisonnière, au titre de la présente campagne, qui se poursuit actuellement à travers différentes zones de culture de ce tubercule, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

"La wilaya a réalisé, à ce jour, une production de 76.030 qx de pomme de terre saisonnière, sur une surface de 2.324 ha", a indiqué, à l’APS, le directeur du secteur, Ali Ben Djoudi.

Selon les prévisions de la DSA, la production de pomme de terre saisonnière de la wilaya, pour cette campagne, devrait dépasser le seuil de 87.000 qx, sur une superficie ciblée de 3.505 ha, est-il signalé.

Cette production en hausse (notamment en terme de superficie cultivée) est notamment concentrée dans les régions agricoles d’El Birine, Had Sahahi, Tadmit, et El Maalba, où les "agriculteurs ont acquis un important savoir faire dans la filière, leur ayant permis d’atteindre un rendement de plus de 320.7 qx /ha, pour certains", s’est félicité le même responsable.

Il a fait part, en outre, du lancement dernièrement de la campagne de culture d e pomme de terre d’arrière saison, sur une superficie ciblée de prés de 1.700 ha. L’opération devant se terminer à la fin du mois en cours, devrait permettre de renforcer les marchés avec une production de prés de 47.600 qx de pomme de terre, a-t-il souligné.

A ce jour, une surface de 380 ha a déjà été cultivée en pomme de terre d’arrière saison par les agriculteurs locaux, qui s’attendent à un rendement de prés de 280 qx/ha.