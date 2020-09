La numéro un mondiale de tennis australienne Ashleigh Barty a annoncé mardi qu'elle renonçait à disputer le tournoi de Roland-Garros, qu'elle avait remporté l'an dernier, en raison de la pandémie de coronavirus.

"L'Open de France de l'an dernier a été le tournoi le plus spécial de ma carrière, et ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère", a justifié sur les réseaux sociaux la joueuse de 24 ans, qui a déjà renoncé à l'US Open cette année. "Il y a deux raisons pour ma décision: la première ce sont les risques sanitaires qui existent encore à cause du Covid. La deuxième est ma préparation, qui n'a pas été idéale alors que mon coach n'a pas pu s'entraîner avec moi à cause de la fermeture des frontières en Australie", a-t-elle ajouté. "Je souhaite le meilleur aux joueurs et à la Fédération française, et un tournoi plein de succès", a-t-elle poursuivi. Roland-Garros, exceptionnellement reprogrammé à l'automne (27 septembre-11 octobre) en raison du Covid-19, doit accueillir un nombre réduit de spectateurs. Les joueurs devront obligatoirement loger dans deux hôtels situés à proximité du lie u du tournoi, qui leur seront réservés en quasi-exclusivité.