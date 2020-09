De fortes pluies orageuses se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi sur la wilaya de Batna, causant des inondations dans plusieurs maisons et la fermeture de plusieurs axes routiers, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour pomper l'eau des nombreuses maisons inondées dans les communes d'Ain Djasser, Ain Yagout, Ain Touta et au chef-lieu de wilaya, a indiqué le chargé de communication de la Protection civile, le lieutenant Zoheir Nekaâ. Il a également été procédé au curage des avaloirs bouchés du centre-ville de Batna et de la route de Tazoult et du contournement Est de Batna pour faciliter le trafic routier, a-t-il ajouté. Les équipes des sapeurs- pompiers se sont aussi déployées pour drainer les RN 77 à l'entrée du nouveau pôle urbain Hamla 3 et venir en aide aux automobilistes bloqués à cet endroit, selon la même source. A titre préventif, la Protection civile avait précédemment constitué une équipe mobile, qui se déplace à la première goutte de pluie aux endroits qualifiés de "points noirs'' d ans toute la wilaya de Batna, a-t-on signalé.