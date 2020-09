Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné lundi depuis Blida le coup d'envoi de trois plateformes numériques dans la cadre de l'effort visant la numérisation du secteur de l'Education nationale.

S'exprimant à la presse en marge du lancement de ces trois (03) projets au niveau du CEM El Feth, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouajaout qui accompagnait le Premier ministre, a indiqué qu'"il s'agit du lancement par le ministère de l'Education du projet +Kafaa-Tic+ visant la découverte des compétences nationales notamment dans le domaine numérique au sein du secteur". Ce projet permettra aux personnels du secteur de présenter leurs expériences et de partager leurs idées et projets en s'inscrivant sur la plateforme électronique lancée à cet effet, a-t-il expliqué. Appelant les professionnels de l'Education à adhérer à ce projet ambitieux afin de donner un nouveau souffle à la numérisation, M. Ouajaout a déclaré "nous sommes convaincus que le projet de numérisation ne peut réussir sans vous, alors soyez au rendez-vous pour relever le défi". Conçu en raison du recours fréquent des par ents aux moyens matériels et pour l'adaptation au système social, le deuxième projet "Awliyaa" est une nouvelle application qui s'inscrit dans le cadre de l'effort de consolidation des moyens de communication entre l'établissement et les parents, en réduisant la distance entre eux pour leur permettre de suivre le parcours de leurs enfants.

La première version de ce projet, qui se veut un prolongement de l'espace dédié aux parents d'élèves intéressés par les nouveautés du secteur via le système informatique de l'Education nationale, permettra aux parents, dans un premier temps, la consultation des résultats de leurs enfants, avant l'introduction d'autres services ultérieurement. Le troisième projet concerne, selon le ministre, un système d'élaboration et de suivi des rapports d'inspection dans le but d'assurer un suivi en temps réel de la rentrée scolaire et de s'enquérir du respect du protocole sanitaire au sein des centres d'examen du BAC et du BEM (session 2020) à travers l'exploitation optimale du système informatique du secteur de l'Education nationale. Le Premier ministre a affirmé que la numérisation "constitue l'un des principaux axes du programme du Gouvernement, la preuve en est l'existence du ministère de la numérisation et des statistiques", exprimant sa détermination à encour ager la dématérialisation (zéro papier) pour accéder ainsi au monde de l'économie du savoir.

Invité de la Radio locale de Blida, M. Djerad s'est félicité du bon déroulement de l'examen du BEM, déclarant: "nous avons observé que toutes les mesures préventives sanitaires ont été respectées tant par les élèves que par les encadreurs et le personnel, à savoir le port obligatoire du masque, la mesure de température, la distanciation physique et le plan d'entrée et de sortie". Concernant l'intérêt accordé par le Gouvernement au rajeunissement, le Premier ministre a dit: "nous avons un jeune ministre de 26 ans et c'est là une preuve que les jeunes constituent la base car maitrisant et intéressés davantage par les technologies, la conception et la modernisation". Soulignant que le développement n'est pas uniquement la réalisation de structures mais aussi la numérisation, l'utilisation de la technologie et la valorisation des mathématiques, après les lacunes enregistrées ces dernières années, M. Djerad a estimé impératif pour nos écoles de former des générations au fait des technologies, de l'innovation et de la création. Evoquant les programmes d'enseignement, il a indiqué qu'ils doivent être adaptés à l'époque actuelle et aux exigences de l'heure. Le Premier ministre a affirmé que l'Etat avait as suré toutes les conditions nécessaires aussi bien au bon déroulement des épreuves qu'à la réussite de la prochaine rentrée scolaire et professionnelle.