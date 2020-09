Une surface agricole totale de 11.000 hectares a été endommagée dans la wilaya d’Oum El Bouaghi par les incendies et les chutes de grêle, enregistrés au cours de la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris, dimanche auprès du service de l'organisation de la production et de l'appui technique de la Direction des services agricoles.

Ces surfaces qui étaient dédiées à la céréaliculture sont réparties entre les daïras d’Ain Kercha, Fekrina, Meskiana et Oum El Bouaghi selon la même source qui a indiqué que la superficie totale cultivée dans cette wilaya au cours de l’actuelle saison agricole s’élève à 216.000 hectares.

Quant à la production céréalière enregistrée dans cette wilaya lors de la campagne moissons-battages 2019-2020, la même source a fait savoir que celle-ci a atteint 2,83 millions de quintaux, tous genres confondus, contre 3,8 millions de quintaux lors de l’exercice précédent.

Le recul de la production est dû à "la baisse de la pluviométrie" en plus des "dégâts causés par la grêle et les feux de récoltes", a-t-on ajouté. Pour rappel, la Ca isse régionale de mutualité agricole (CRMA) d’Oum El Bouaghi avait procédé, la semaine dernière, au dédommagement de 24 agriculteurs dont les récoltes ont été ravagés par la grêle et les incendies.