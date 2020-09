Quelque 290 logements publics locatifs (LPL) seront attribués prochainement dans la commune de Hassasna (Saïda) à leurs bénéficiaires, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Les travaux d’aménagement de ce quota de logements, pris en charge par l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI), concernent le raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable, l’assainissement, l’électricité et le gaz, en plus de l’éclairage public et de l’aménagement des trottoirs et du bitumage des routes, a-t-on indiqué. Les services de la daïra de Hassasna, a-t-on relevé, ont élaboré la liste provisoire des bénéficiaires des nouveaux logements à communiquer prochainement.

D’autre part, les travaux de réalisation de 50 logements de la même formule sont en cours au niveau de la commune d’El-Maâmoura, daïra de Hassasna, et ont atteint un taux d’avancement de 90%, a indiqué la même source.

Le programme global de logements du type LPL de la daïra de Hassasna est estimé à 900 unités, dont 400 ont été réalisées, le reste est en cours d’achèvement.