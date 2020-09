La prise en charge psychologique des élèves a été un des aspects importants lors des séances de révision entamées le 25 août dernier, à travers les structures scolaires à Tizi-Ouzou, a assuré dimanche à l'APS, le directeur local de l'éducation, Ahmed Lalaoui.

"L'état d'esprit des élèves était nôtre seule appréhension lors de la préparation de ces révisions, après cette période de suspension des cours et de la fréquentation de l'école, et nous nous sommes préparés à cet situation en y mobilisant l'ensemble du personnel éducatif", a-t-il souligné.

Conseillers d'orientation et enseignants ont été, notamment, instruits "d'accorder une part importante à cet aspect et aux éventuelles difficultés que certains élèves peuvent éventuellement rencontrer", a-t-il ajouté.

"En sus de l'orientation pédagogique, il était primordial de se pencher sur l'état d'esprit des élèves qui abordent ces examens dans ce contexte particulier de pandémie pour diminuer de leur stress", a soutenu, à ce propos, dans une déclaration à l’APS, Nadia Bélaidi, conseillère d'orientation scolaire au nive au du collège, Mouloud Féraoun. Le travail commence, a-t-elle expliqué, par "un échange sur la pandémie et familiariser les élèves aux dispositions particulières imposées par la prévention de cette pandémie, comme le port de masque, la distanciation physique entre eux et la pratique assidue de l'hygiène corporelle".

Des dispositions, toutefois, "déjà assimilées par les élèves qui comme tout le monde avait vécu cette pandémie", a-t-elle précisé, faisant remarquer que "les enfants s’adaptent plus facilement aux situations exceptionnelles et semblent accepter la réalité de cette pandémie et la contrainte de faire avec".

Des séances de relaxation et de détente sont, également, au programme de ces révisions pour, souligne la conseillère, "leur permettre de retrouver certains réflexes et habitudes de pratique de vie collective tout en respectant les mesures préventives, mais aussi, leur faire sentir l'importance du cadre scolaire où ils disposent de meilleures conditions pour les révisions".

S'agissant du volet pédagogique, "des conseils et explications leur sont donnés sur la manière d'appréhender le stress des examens qui, dans une certaine mesure, peut être positif", soutient Bélaidi, qui relève que "la suspension des cours depuis le mois de mars dernier n’a pas manqué d’affecter leurs capacit és".

Aux premiers jours surtout, "il y a eu, effectivement, des élèves qui ont trouvé des difficultés à se réinsérer dans l'environnement scolaire", affirme, pour sa part, Malika Belouss, enseignante de langue arabe dans le même collège, qui souligne qu'"un travail particulier est fournit pour les aider à se remettre dans le bain et dépasser leur peurs".

Considérant que "rien ne peut remplacer le cadre de l'école pour une meilleure révision", l'enseignante soutient que "la démarche adoptée par l'ensemble du staff du collège a consisté, d'abord, à aider les élèves à dépasser leur peur et leurs difficultés pour, ensuite, traiter du volet pédagogique". Assurant que les enseignants se donnent à fond pour aider au mieux ces élèves, elle relevé qu'il s'est créé "un air de famille au sein de l'établissement, avec un certain relâchement de l'aspect solennel dans la relation entre enseignants et élèves, qui aide ces derniers à se sentir à l'aise et à reprendre confiance en soi".

Dans l'impossibilité de leur faire réviser l'ensemble du programme dispensé durant les deux premiers trimestres de l'année scolaire, explique-t-elle, "des résumés allégés des cours ont été préparés par les enseignants et remis aux élèves sous forme de polycopies pour leur rafraichir la mémoire". Des simulations d'examens s ont, également, pratiquées en classe sur la base des textes remis la veille et corrigées ensemble ce qui permet aux élèves de rattraper leurs erreurs et aux enseignants de juger du répondant des élèves lors de ces révisions.

Par ailleurs, et sur les 14 945 candidats à cet examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) que compte la wilaya, 13 860 ont été déjà admis en 1ère année secondaire sur la base de leur moyenne des 1er et 2ème trimestres, a indiqué M. Lalaoui. De ce fait, a-t-il ajouté, ils seront quelque 1 085 candidats seulement à se présenter aux épreuves à cet examen qui débutera demain, en plus des éventuels "admis", le ministère de l'Education nationale "ayant laissé ouverte la porte à ceux, parmi eux, qui voudront repasser l'examen", a-t-il précisé.

Ils seront, "répartis à travers 53 centres d'examens encadrés par 43 psychologues mobilisés à cet effet par la direction locale de la santé (DSP) en plus des conseillers d'orientation scolaire exerçant au niveau de ces structures", a-t-il précisé à ce propos.