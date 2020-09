Les travaux de rénovation, pris en charge par la Direction des équipements publics, porteront sur la réparation des plafonds, la peinture des classes, la réparation des appareils de chauffage et l’agrandissement de quelques cantines scolaires, indique la même source.

Une enveloppe budgétaire de plus de 120 millions DA a été consacrée à cette opération par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

La même source indique que l’opération, qui sera réalisée en deux mois, permettra d’aménager les établissements scolaires nécessitant des travaux d’entretien et d’aménagement et d’amélioration des conditions de scolarisation des élèves.

Pour rappel, huit (8) groupes scolaires de la ville de Saïda ont bénéficié l’année écoulée d’une opération similaire à laquelle une enveloppe financière de 6 millions de DA a été consacrée par la Caisse de Solidarité et de Garantie des Collectivités Loc ales de Saïda.

Le secteur de l’éducation a été également renforcé, la même année, par 17 nouveaux groupes scolaires répartis à travers les communes de Saïda, Sidi Boubekeur, Ouled Brahim et Aïn Lahdjar.

Le secteur de l’éducation de la wilaya de Saïda compte 181 écoles primaires, selon la Direction locale de l’éducation.