Le programme de déradicalisation du Nigeria aidera les anciens éléments du groupe terroriste "Boko Haram" à mieux se réinsérer dans la société et à maintenir la paix dans la région, a indiqué lundi un responsable des Nations Unies.

Le programme de déradicalisation, de réhabilitation et de réintégration (DRR) est une initiative essentielle de consolidation de la paix, a noté Edward Kallon, le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria, lors de sa visite au camp du RRC dans l'Etat de Gombe (nord-est).

Ce programme "fait partie des meilleures pratiques mondiales", a-t-il ajouté. "Je salue leurs efforts pour faire en sorte que ces ex-combattants soient déradicalisés, réhabilités et réintégrés dans la société, apportant ainsi des contributions significatives à leurs communautés", a déclaré M. Kallon. Il a également promis le soutien de l'ONU au programme, en particulier dans le domaine de "l'amélioration de la qualité". Le programme DRR est le fruit d'une coopération entre le gouvernement, l'armée et plusieurs ministères, départements et agences nigérians.

Il vise à déradi caliser et à réhabiliter les terroristes repentis de Boko Haram, dans le but de gagner la guerre contre le mouvement terroriste. En juillet, 601 ex-éléments de "Boko Haram" ont été réintégrés dans la société après leur passage par le programme DRR.