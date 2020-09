L'armée burkinabè a démantelé le 25 août dernier une base terroriste dans le Centre-nord du pays et désactivé plusieurs engins explosifs, selon le rapport hebdomadaire des opérations sur le terrain publié lundi.

Le rapport souligne que l'opération de démantèlement a permis de récupérer d'importants moyens roulants et divers matériels. Dans la période du 31 août au 6 septembre 2020, l'armée a mené 10 opérations aériennes, 35 opérations de sécurisation de marchés et lieux de culte, et 249 patrouilles et escortes. Un engin explosif a été découvert et neutralisé le 31 août et un autre le 4 septembre dans la région du nord du pays.

Face aux attaques terroristes qui se sont multipliées dans le pays depuis 2015, l'armée burkinabè s'est mobilisée sur le terrain pour repousser l'ennemi.