La ministre espagnole a tenu ces propos au cours d'une rencontre avec Fayez Serraj le Premier ministre du gouvernement libyen soutenu par l'ONU, à Tripoli, la capitale du pays, indique un communiqué publié par le service de presse du Premier ministre libyen. "Mme Gonzalez Laya a exprimé le soutien de son pays au gouvernement d'union nationale, ainsi qu'à la déclaration du Premier ministre publiée le 21 août et appelant à un cessez-le-feu, à la démilitarisation de la ville de Syrte, du district de Jufra et du croissant pétrolier, à la reprise des exportations de pétrole et à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars", indique le communiqué. "Le Premier ministre lui a donné un bref aperçu des récents développements en Libye, ainsi que des ingérences et des obstacles auxquels est confronté le processus politique, et qui rendent nécessaire une position internationale ferme", ajoute le document. La réunion a également permis aux deux parties de discuter de la coopération bilatérale dans divers secteurs de l'économie et des services, ainsi que de la mise en route des comités mixtes entre les deux pays, selon le communiqué.