L'économie sud-africaine, la plus industrialisée d'Afrique, s'est effondrée de 51% entre avril et juin, en pleine pandémie de Covid-19, a annoncé mardi l'agence de statistiques du pays (StatsSA).

Ce recul sans précédent du PIB était anticipé en raison du strict confinement imposé dans le pays à partir du 27 mars afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus, en limitant les déplacements de la population, mais au détriment de la plupart des activités économiques.

Le plongeon du PIB est en grande partie imputé au fort recul des secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et de l'exploitation minière accusant une baisse d'activité de plus de 70%. Neuf des dix secteurs principaux économiques du pays se sont contractés, selon StatsSA. L'économie sud-africaine était déjà en récession - sa deuxième en deux ans - lorsque l'épidémie s'est déclarée dans le pays.

L'économie avait reculé de 2% au premier trimestre de cette année.

Le plongeon du deuxième trimestre "éclipse le ralentissement de 6,1% enregistré sur un an au premier trimestre 2009 lors de la crise financière mondiale", a a jouté l'agence.