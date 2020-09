L'Egypte a franchi la barre des 100.000 cas de nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays, qui avait annoncé son premier cas de Covid-19 le 14 février, a recensé précisément lundi soir 100.041 contaminations dont 5.541 morts. Par ailleurs, 79.008 guérisons ont été enregistrées selon le ministère. En mars, les autorités du pays avaient imposé des mesures visant à limiter la propagation du virus comme la fermeture des lieux de culte, des cafés, des restaurants et des aéroports. Un couvre-feu nocturne avait également été mis en place. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a autorisé la réouverture partielle des mosquées, des églises, des cafés et des restaurants ainsi que des lieux culturels. Il a annulé le couvre-feu et rouvert les aéroports et l'espace aérien. Les musées, les sites touristiques et archéologiques ont également rouvert progressivement.