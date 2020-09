L’université "Mustapha Stambouli" de Mascara a été renforcée, lundi, par la mise en service d’un appareil de dépistage du virus corona (covid-19).

L'appareil, d’une valeur de 15 millions DA et acquis grâce aux dons de bienfaiteurs, en coordination avec la Chambre de commerce et d’industrie "Béni Chougrane" de Mascara, a été installé au niveau du laboratoire de l’Institut des sciences de la nature et de la vie, après le succès des tests préliminaires sur le fonctionnement de l’appareil, il y a quelques jours.

Selon le recteur de l’université de Mascara, le professeur Samir Berntata, cet appareil permet d’effectuer 96 analyses toutes les deux heures, réduisant ainsi le temps d’attente des résultats des analyses, qui se faisaient auparavant dans les wilayas d’Oran et Chlef.

Selon lui, l’appareil peut être utilisé dans le dépistage d’autres virus épidémiologiques, ainsi que dans les recherches scientifiques par les professeurs et les étudiants, après l’éradication du virus, s’il est décidé de le garder au niveau des laboratoires de l’université.

A cette occasion, un accord-cadre a été conclu entre l’université "Mustapha Stambouli" et la direction locale de la santé et de la population régissant la manière d’utiliser l’appareil de dépistage du virus corona, en plus de la programmation d’un partenariat entre les deux instances dans le domaine de la formation et les stages des étudiants et des professeurs au niveau des établissements de santé, ainsi que la formation du personnel du secteur de la santé dans quelques spécialités disponibles à l’université.

Le directeur de la santé et de la population, le Dr. Mohamed Elamri, a indiqué que le nombre de cas du covid-19 pris en charge actuellement au niveau des hôpitaux de la wilaya a été réduit à 14 malades seulement, dispatché sur l’hôpital "Issad Khaled" de Mascara et les hôpitaux de Tighenif et Sig.

Il a ajouté qu’il n’y a aucun malade au niveau des hôpitaux de Mohammadia et Ghriss, et le personnel des hôpitaux prenant en charge les cas de virus corona s’est réduit de 60 à 5% actuellement.

De son côté, le président de la Chambre de commerce et d’industrie "Béni Chougrane" de Mascara, Miloud Kouchache, a indiqué que les donateurs et les opérateurs économiques ont participé, auparavant, dans des opérations de solidarité à l’intérieur et à l’extérieur de la wilaya pour réduire la propagation du virus corona.

Ils ont également pris en cha rge les réparations urgentes au niveau de quelques ailes de l’hôpital "Issad Khaled" et comptent, actuellement, acquérir un appareil de radiographie pour les malades atteints du cancer.