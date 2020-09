Un total de 28 établissements scolaires et 262 classes sont actuellement fermés en France, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé lundi soir le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer.

"Il faut s'attendre à des fermetures de classes et d'écoles ou d'établissements.

C'est le corollaire indispensable de la vigilance que nous avons. Nous fermons assez facilement de façon à être très prudents", a déclaré le ministre sur la chaîne d’information en continu Bfmtv. Et d'expliquer que le "premier objectif était que les enfants reviennent, que tout le monde revienne, les adultes aussi", car "le rythme de l'école, c'est le rythme de la France".

Mais selon lui, le chiffre d’établissements scolaires fermés en raison de la pandémie est "forcément en progression" et "va probablement être plus élevé au cours des prochains temps".

"Trois adultes" infectés par le coronavirus peuvent "facilement" conduire à une fermeture de classe ou d'établissement, a précisé le responsable gouvernemental.

Plus de 12 millions d'élèves ont rejoint les bancs de l'école le 1er septembre dans le cadre d'une rentrée scolair e maintenue en présentiel sous de stricts mesures sanitaires. A l’école, le port du masque est obligatoire pour tous les adultes sans exception. Pour les élèves, il l’est dès la sixième. La France enregistre depuis plusieurs semaines une augmentation inquiétante des contaminations au nouveau coronavirus tout particulièrement parmi les jeunes, alors que les autorités et les médecins appellent à redoubler de vigilance et au respect stricts des mesures préventives afin d’éviter une deuxième vague.

Le dernier bilan dévoilé lundi soir par les autorités sanitaires française fait état de 25 décès dus au Covid-19 et de 4.203 nouveaux cas en 24 heures.