Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, lundi dans un communiqué à la veille de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année, à accorder davantage d'intérêt à l'alphabétisation.

Le CNDH a appelé le Gouvernement à "soutenir les efforts de mise en œuvre et de consécration des 17 objectifs de développement durable (ODD 2020-2030), notamment le 4ème objectif qui appelle les Etats à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie".

Dans ce cadre, le Conseil a appelé la société civile à "mener des campagnes organisées et continues pour sensibiliser toutes les catégories de la société qui n'ont pas bénéficié d'enseignement primaire à rejoindre les centres l'alphabétisation".

"Compte tenu de la situation sanitaire cette année qui a imposé la fermeture des écoles et la suspension des cours et des centres l'analphabétisme du fait de la Covid-19, le CNDH a mis l'accent sur la nécessité de "trouver les meilleurs moyens pour assurer une reprise des cours d'alph abétisation tout en respectant les mesures sanitaires".

Après avoir rappelé que l'Algérie avait déployé depuis l'indépendance de grands efforts dans le domaine de la vulgarisation de l'enseignement en général notamment à travers l'élaboration de politiques d'alphabétisation", le CNDH a estimé que l'alphabétisationme est une question de dignité humaine et de respect des droits de l'homme".