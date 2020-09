Le nombre d'estivants ayant afflué sur les plages du pays du 15 au 31 août s'est établi à plus de 23 millions, a indiqué lundi à Alger le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou.

Depuis l'ouverture progressive des plages jusqu'au 31 août, 23 millions d'estivants ont été enregistrés tandis que plus de 234.000 réservations ont été enregistrées au niveau des hôtels avant d'atteindre d'ici au 30 septembre, plus de 586.000 réservations, a déclaré le ministre en marge d'une visite à la Résidence Marina "H3" à Sidi Fredj.

Le ministre qui inspectait les travaux de réhabilitation et de modernisation de la Résidence Marina "H3" en marge de la signature de l'accord de généralisation des moyens du paiement électronique au niveau des structures touristiques entre les secteurs du Tourisme et de la Poste, a indiqué que "la cadence des travaux des hôtels est en nette amélioration après le grand retard accusé dans la réhabilitation".

"Ces hôtels seront opérationnel à la fin de cette année".

Evoquant le domaine de l'Artisanat, il a annoncé la distribution, en coordination avec Algérie Télécom, de "400.000 bavettes aux élèves concernés par l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et 600.000 bavettes aux candidats du baccalauréat".

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie a contribué avec 200.000 bavette à cette opération, a fait observer le ministre.