L’arthrite psoriasique est une maladie articulaire inflammatoire chronique (arthrite) associée à un psoriasis. Les symptômes se caractérisent par des douleurs articulaires inflammatoires, survenant la nuit et le matin. Elles peuvent parfois toucher également la colonne vertébrale. La plupart du temps, le psoriasis précède l’inflammation des articulations et de la colonne vertébrale. Dans de rares cas, les symptômes de l'arthrite et du psoriasis surviennent en même temps. Les traitements actuels ne peuvent pas encore guérir cette maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes, souvent entre 20 et 50 ans, mais ils permettent de freiner son évolution. En intervenant dans certains processus du système immunitaire, ils préviennent également l’érosion des articulations. Par ailleurs, certains remèdes naturels permettent de réduire l'inflammation afin de retrouver un peu de confort articulaire sans forcément avoir recours aux anti-inflammatoires.

L'HUILE DE POISSON

L'huile de poisson, riche en acide eicosapentaénoïque (EPA), un acide gras de la famille des omega 3, aide à faire baisser le taux de protéines responsables de l'inflammation, à condition d'en prendre entre 3 g et 4 g par jour. A noter quand même que les huiles de poisson peuvent mettre deux mois avant de commencer à agir efficacement.

LE CURCUMA

Le curcuma aurait, lui aussi, un effet sur la réduction de certaines protéines inflammatoires. Une recherche sur un petit groupe de patients aurait montré que la curcumine (l'un des principes actifs de l'épice) avait la même efficacité pour soulager la douleur qu'une faible dose de diclofénac.

La prise standard est de 1,5 g de poudre par jour soit la moitié d'une cuillère à thé (avec une pincée de poivre).

LE SAULE BLANC

Le saule blancest intéressant pour toutes les douleurs inflammatoires car il contient une molécule, la saligénine, qui se transforme en acide salicylique (la bonne vieille aspirine) lorsqu'elle est métabolisée par le foie. Certes, il met un peu plus de temps à agir que l'aspirine (au moins 2 heures avant d'être métabolisé) mais il agit ensuite pendant huit heures. Prendre le saule blanc en décoction (une cuillère à café pour un bol), une fois par jour, (5 jours par semaine.

LA GRIFFE DU DIABLE

La racine de griffe du diable (également connue sous le nom d'Harpagophytum) est une plante médicinale anti-inflammatoire utilisée pour soulager les douleurs rhumatismales. Son usage est également reconnu pour traiter les troubles musculosquelettiques dégénératifs car elle améliore la mobilité.

Prendre 1 ou 2 comprimés (ou capsules) de 500 mg, 3 fois par jour.

LA VITAMINE B12

S'il n'est pas encore prouvé qu'un apport en vitamine B12 peut jouer sur l'inflammation, les chercheurs ont découvert que les personnes qui souffrent d'arthrite psoriasique ont également des carences en vitamine B12.

Cette vitamine se trouve surtout dans les légumes verts, les haricots secs, les pois, les céréales entières, le foie et le jaune d'œuf.