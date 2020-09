Les responsables du club de ligue 1, qui ont décidé de "prendre les devants pour informer l'opinion publique" qualifient d' "aberration" ce procédé et dénoncent "un acharnement contre le club" privé, selon eux, d'une participation qui lui revient de droit, après la suspension de la compétition de la coupe d'Algérie pour cause de la crise sanitaire de Covid-19.

"Nous ne comprenons pas cet acharnement contre le club, et nous nous étonnons de cette décision hative d'écarter la JSK de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF)" a indiqué Mouloud Iboud qui a rappelé que lors de la saison 1992-1993, où la compétition a été, également, suspendue, la FAF avait pris la décision unilatérale de désigner la JSK.

"Je ne vois pas pourquoi on nous a écarté en mai ntenant cette histoire de tirage au sort et pourquoi la FAF ne recourt pas à la même procédure de désignation" s'est interrogé l'ancienne vedette du Jumbo-jet qui souligne que "les dirigeants et les supporters du club sont très attentifs aux décisions qui seront prises".

Pour sa part, Me Omar Meftah, l'un des avocats du club a évoqué un vice de forme caractérisant cette décision basée, selon lui, sur l'article 82 des statuts et réglements de la FAF. Un article, s'est-il étonnée, "qui n'existe pas dans les statuts en langue arabe qui est la langue officielle de la fédération.

Ce qui rend cette décision "juridiquement nulle et non avenue" selon lui.

Il a, également, estimé "caduque et incompréhensive" la décision du BF d'octroyer le championnat a un club, de désigner les tenants des 2ème et 3ème places tout en faisant l'impasse sur la 4ème place, en recourant au tirage au sort.

La JSK revendique sa désignation comme 4ème représentant après la désignation du CR Belouizdad, du MC Alger et de l'ES Sétif pour participer à la ligue des champions africaine pour les deux premiers et la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) pour le troisième.