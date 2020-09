Le gardien du Paradou AC Taoufik Moussaoui s'est engagé pour trois ans avec le CR Belouizdad, a annoncé lundi le champion d'Algérie de Ligue 1 sur sa page officielle de Facebook.

Un peu plus tôt, la direction du Paradou AC a annoncé le départ de son gardien de but de 29 après cinq ans de service, via un communiqué sur son compte Instagram. Une arrivée visant à intensifier la concurrence au poste de gardien de but au CRB pour le titulaire au poste Merbah Gaya. Moussaoui est la quatrième recrue estivale du CR Belouizdad. Pour rappel, le club algérois avait recruté trois joueurs, Zakaria Draoui (26 ans) qui signe son retour chez le champion d'Algérie, deux années après l'avoir quitté, le défenseur international du Club Africain (Ligue 1/ Tunisie) Mokhtar Belkhiter (28 ans), qui s'est engagé pour trois saisons. Il a également recruté l'ancien international espoir belge Maecky Ngombo. En revanche, le CR Belouizdad a libéré cinq éléments de l'équipe première dont deux anciens internationaux. Outre le jeune Noufel Ould Hamou, 21 ans dont le contrat a été résilié à l'amiable la semaine derni ère, la direction du CRB va devoir négocier avec quatre joueurs qui sont toujours sous contrat. Il s'agit d'Ahmed Gasmi, 35 ans (2021), Toufik Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et Islam Bendif 28 ans (2021).