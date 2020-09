L'opération débutera le jeudi 1er octobre avec le passage de cinq clubs, MCA, NAHD, USMA, CRB et Paradou et s'étalera jusqu'au mardi 6 octobre. La DCGF rappelle que, sur décision du Bureau fédéral, l’octroi de la LCP est subordonné à deux préalables : la signature par la SSPA de la convention tripartite (SSPA/ Cabinet d’expertise/DCGF) de mise à niveau du management des clubs de L1 ainsi que la constitution et dépôt à la DCGF du dossier comportant 19 documents dont la liste a été déjà communiquée à maintes reprises .

Calendrier de dépôt des dossiers pour la licence de club professionnel:

-Jeudi 1er octobre: MC Alger, NA Hussein-dey, USM Alger (10h-12), CR Belouizdad, Paradou AC (13h00-15h00)

-Dimanche 4 octobre: ASO Chlef, ES Sétif, JSKabylie (10h00-12h00), O Médéa, AS Ain M'lila (13h00, 15h00)

-Lundi 5 octobre : JSM Skikda, NC Magra, US Biskra (10h00-12h00), CA Bordj Bou Arreridj, CS Constantine (13h00-15h00)

-Mardi 6 octobre : MC Oran, USM Bel Abbes, WA Tlemcen (10h00-12h00), JS Saoura, RC Relizane (13h00-15h00).