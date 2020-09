Les unités de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ont découvert et détruit, durant le mois d’août dernier, 16 casemates pour terroristes, et ont arrêté 4 éléments de soutien à ces groupes, a indiqué l’ANP dans un bilan opérationnel rendu public dimanche. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont procédé à « l’arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes, la découverte et la destruction de 16 casemates pour terroristes et 30 bombes de confection artisanale ».

Durant la même période, les mêmes services ont saisi « un (1) fusil de chasse, 18.000 cartouches, 61.5 kg de produits explosifs, 36 mètres de mèches de détonation et 30 bâtons de dynamite ». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, il a été procédé à « l’arrestation de 99 narcotrafiquants et la saisie de 51.3 quintaux de kif traité, 857.872 comprimés psychotropes et 261 individus arrêtés ». Selon le bilan, les détachements militaires ont pu saisir 168 marteaux piqueurs, 287 groupes électrogènes, 8 détecteurs de métaux, 18 kg de corail, 610 kg de c uivre, 15 tonnes de ciment, 90 sacs de mélange de pierres et d'or brut, 71 véhicules, 84 quintaux de tabac et 3750 boites de cigarettes. Les éléments de l’ANP ont également saisi « 26.174 unités de boissons, 96.584 jeux pyrotechniques, 112.849 litres de carburant et 130 tonnes de denrées alimentaires ». Par ailleurs, des Garde-côtes et les services de la Gendarmerie Nationale ont réussi à « mettre la main sur 202 immigrants clandestins de différentes nationalités et ont procédé à mettre en échec 1012 tentatives d'émigration clandestine », a conclu le bilan.