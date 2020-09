Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti d’opposition, Cellou Dalein Diallo, a annoncé qu’il participera à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain.

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra ce dimanche à Conakry, au siège de l’UFDG, en vue d’investir Cellou Dalein Diallo, chef de file de l’opposition comme candidat du parti à l’élection présidentielle prochaine, rapportent des médias locaux. Cellou Dalein Diallo, se lancera donc, pour la troisième fois consécutive, dans la course à la présidence. Et pour la troisième fois, ce sera face au président Alpha Condé. Les cadres du parti avaient formellement demandé à leur président de se porter candidat, à l’issue d’une assemblée plénière au siège de l’UFDG. " Le dépôt de notre candidature ne signifie pas que nous serons de facto dans la course le 18 octobre ", précise un cadre de l’UFDG." Si le scrutin n’est pas supervisé par la communauté internationale, et si le fichier électoral - qui comporte plus de 2 millions d’électeurs problématiques- n’est pas assaini, nous retirerons notre candidature ", assure-t-il, selon les médias. Cellou Dalein Diallo est le cinquième candidat à avoir déposé officiellement son dossier pour le scrutin du 18 octobre. Ils l 'ont précédé le président Alpha Condé, l'économiste et ancien ministre Ousmane Kaba (Parti des Démocrates pour l'Espoir), l'avocat et ex-ministre Abdoul Kabélé Camara (Parti guinéen pour le Développement) et l'ex-ministre et ancien économiste au FMI Ousmane Doré (Mouvement national pour le Développement). Le président guinéen Alpha Condé, qui a annoncé la semaine dernière sa décision de briguer un troisième mandat, a déposé jeudi son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle .