Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu dimanche à Istanbul à huis-clos Fayez al-Serraj, le chef du gouvernement libyen reconnu par l'ONU. M. Erdogan a reçu en privé le Premier ministre du Gouvernement d'union nationale (GNA) au palais Vahdettin, a annoncé la présidence turque sur son site internet, sans cependant donner plus de détails. Une photo publiée sur le site a montré MM. Erdogan et al-Serraj posant devants les caméras au palais Vahdettin, mais aucune déclaration n'a été publiée après la réunion. La Libye est déchirée par une guerre civile entre le GNA basé à Tripoli et l'Armée nationale libyenne et ses alliés, basés dans l'est du pays.