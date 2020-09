La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a lancé, dimanche, les produits de la finance islamique, au niveau de l’agence bancaire de Nâama, a-t-on appris du directeur régional du réseau d’exploitation de cet établissement financier, Abdelmadjid Saouli.

Lors de l’ouverture du guichet dédié à la finance islamique au niveau de l’agence N 730 de la ville de Nâama, M. Saouli a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du réseau de la finance islamique, qui sera généralisée au niveau de plus de 50 agences et couvrira l’ensemble des wilayas du pays.

Le lancement de ces prestations au niveau de l’agence de Nâama a permis, selon M. Saouli, d’élargir cette nouvelle prestation au niveau de 30 agences réparties sur 23 wilayas du pays, ajoutant que "les cadres et travailleurs de cet établissement bancaire veillent à mettre en place les bonnes conditions d’accueil des citoyens désirant bénéficier de ces produits et mettre à leur disposition toutes les explications et les facilitations nécessaires".

M.Saouli a indiqué que l’offre présentée par la BNA comprend 9 produits d’épargne et de financement, un compte islami que pour les dépôts, à la demande, un compte courant islamique, un compte d’épargne islamique, un compte d’épargne pour les jeunes mineurs et des comptes d’investissement non limité.

Les produits de financement proposés par la BNA, approuvés et confirmés par l’instance de contrôle charaique de la banque concernent la mourabaha foncière, la mourabaha des équipements, la mourabaha des véhicules, ainsi que la location, selon la même source.