Les faits se sont déroulés dans le quartier de Lalande au nord de la ville. Vers 7 heures du matin, les pompiers ont été appelés pour des coups de feu et ont découvert les deux victimes, âgées d'une vingtaine d'années.

Le jeune homme n'a pu être secouru mais la jeune femme a été transportée à l'hôpital en état d'urgence selon plusieurs médias locaux. Il s'agit de la cinquième fusillade dans le nord de Toulouse depuis le début du mois d'août, ayant au total causé la mort de deux personnes et fait trois blessés sur fond de règlements de comptes et trafics de stupéfiant.

Dans le quartier de Lalande, il s'agit du sixième décès par balles depuis le mois de juin.

L'enquête a été confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ).