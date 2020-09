Trois personnes ont trouvé la mort et 185 autres ont été blessées dans 155 accidents de la circulation à travers le pays durant les dernières 24 heures (du 06 au 07 septembre ), a indiqué lundi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec une (01) personne décédée et 15 autres blessées avec 09 interventions, précise la même source.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 2481 différentes interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité ainsi que les opérations de sensibilisation et de désinfection contre la Covid-19. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, 28 opérations de sensibilisation à travers 06 wilayas touchant 31 communes, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique. Elles ont effectué 115 opérations de désinfection générale à travers 16 wilayas (41 communes) ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

A cet effet, il a été mobilisé 264 agents, 33 ambulances, 51 engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans un (01) site d’hébergement destiné au confinement des citoyens rapatriés à travers la wilaya d’Alger.

A souligner, l’intervention des secours de la Protection civile de Tamanrasset pour le repêchage du corps d'un jeune homme de 30 ans noyé dans une mare d’eau au lieu dit Tinghakali commune de Tamanrasset. Durant la même période 69 incendies ont été enregistrés , dont 9 incendies de forêts, 5 incendies de maquis, 38 incendies d’herbe et 17 incendies de récolte ayant causé des pertes estimées à 5 ha de forêt, 4 ha de maquis, 39 ha d’herbes, 160 bottes de foins et 412 arbres fruitiers brulés.