Le chargé de mission de suivi des régions d’ombre, auprès de la présidence de la République, Ibrahim Merad a affirmé dimanche à Khenchela que ‘’des efforts acharnés sont déployés actuellement pour mettre fin aux signes de misère et améliorer les conditions de vie des habitants dans 15000 zones d’ombre du pays ‘’.

‘’Les services de la présidence de la République travaillent, en coordination avec les responsables locaux, au recensement des doléances des habitants des régions en vue de les prendre en charge et d’améliorer les conditions de vie leur permettant de s’établir durablement dans leurs régions d’origine’’, a précisé M. Merad, au deuxième jour de sa visite dans la wilaya de Khenchela, consacrée aux zones d’ombre des régions Sud de la wilaya.

Le chargé de mission de suivi des régions d’ombre, auprès de la présidence de la République, a par ailleurs souligné que la prise en charge d’environ 15 000 régions d’ombre à travers le pays et la réalisation des projets nécessaires à leur développement ‘’prendra, au moins deux ans’’, assurant aux popu lations concernées que toutes leurs préoccupations seront prises en charge et notamment celles relatives à l’alimentation en eau potable (AEP), le raccordement aux réseaux d’assainissement, la réalisation d’écoles dans les différents groupements d’habitions isolés et la réalisation de routes. M. Merad s’est rendu au cours de sa visite dans les régions d’ombre relevant des communes de Chechar , Babar, Khirane, Djellel, Ouled Rechache et Tazma, où il a pu constater les conditions ardues vécues par les habitants des régions Sud de la wilaya. Il a, à l’occasion relevé que ‘’les services la présidence de la République suivent de près et à travers l'application dédiée aux zones d'ombre l’évolution de la prise en charge par les autorités locales des préoccupations des habitants de ces régions et l’avancement des projets en cours de réalisation dans ces zones’’.

Au village Tberdeka dans la commune de Chechar, le même responsable s’est félicité de l'avancement des travaux du projet d’assainissement, de celui de la réalisation d’un stade de proximité ainsi que le chantier de raccordement du village aux réseaux de gaz naturel et d'électricité, soulignant la nécessité d'accélérer la cadence des travaux de parachèvement de la route liant Tberdeka au village Antar. S'adressant à des citoyens dans les z ones d'ombre des ‘’Gloua’a trab ‘’ et ‘’Takamzout’’ dans la commune de Khairane, M. Merad a relevé qu'au niveau de la wilaya de Khenchela, plusieurs projets ont été réalisés visant la prise en charge des préoccupations des habitants de 324 zones d'ombre recensées dans cette wilaya.

Il a également indiqué que d'autres projets ont été inscrits pour les mêmes zones soulignant que ces projets seront lancés ‘’d'ici 2021, dés la mobilisation des fonds financiers nécessaires’’. Pour rappel, M. Ibrahim Merad a inspecté hier, samedi, accompagné des autorités locales de la wilaya, un certain nombre de zones d'ombre dans les communes de Chélia, Bouhamama, Lamasara, Yabous, Rmila et N’siga pour s’enquérir de l’avancement des projets du programme de la Présidence de la République au profit des zones d’ombre visant à améliorer le cadre de vie de ces populations, et s’est longuement entretenu avec les habitants des ces régions, de leurs préoccupations et aspirations.