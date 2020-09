La Chine a lancé lundi un nouveau satellite de télédétection optique depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province du Shanxi (nord).

Le satellite Gaofen-11 02 a été lancé par une fusée Longue Marche-4B à 13h57 (heure de Pékin), selon le centre. Il s'agit de la 345e mission de vol d'une fusée porteuse Longue Marche. Gaofen-11 02 a une résolution jusqu'au niveau sub-métrique.

Il sera principalement utilisé pour l'arpentage, l'aménagement urbain, la confirmation des droits fonciers, la conception du réseau routier, l'estimation du rendement des cultures et la prévention et l'atténuation des catastrophes.

Le satellite nouvellement lancé offrira également un support d'information pour la construction de "la Ceinture et la Route".