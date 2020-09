"Pour sa première participation à ce classement mondial 2021, l’université de Blida1 a remporté la 3eme place nationale et une honorable place au 1001 rang mondial", a-t-on ajouté dans le même document, précisant que l’université de Blida1 a été précédée à l’échelle nationale, par les universités Farhat Abbas de Sétif et Ahmed Ben Bella d’Oran. L’université "Saàd Dahleb" a présenté, à l’occasion, ses félicitations à la famille universitaire pour cet exploit. Selon le même communiqué, le Classement 2021 du Times Higher Education a englobé 1.500 universités à travers 93 Etats et régions. Il se base sur 13 critères et indicateurs touchant cinq domaines liés notamment à l’enseignement, la recherche, la réputation et la portée internationale, le nombre de publications et leur impact, et le volume des revenus. Ch acun de ces indicateurs est doté d’un coefficient dont l’addition donne la note finale obtenue par l’université, l’enseignement étant doté d’un coefficient égal à 30% de la note finale, la recherche (30%), le nombre de publications et leur impact (30%), la réputation et la portée internationale (7,5%) et enfin le volume des revenus (2,5%).

Plus de 80 millions d’adaptations issues de plus de 13 millions de publications ont été examinées au titre de cette édition 2021 du Classement du Times Higher Education, outre 22.000 questionnaires adressés à des chercheurs à travers le monde.