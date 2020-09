Le film "The Cow" (La vache) du réalisateur iranien Rassoul Jo Hak a remporté le premier prix ," le portail d’or" du Festival portail numérique du court-métrage d’Annaba (édition août 2020), a-t-on appris, dimanche auprès de la cellule de communication du festival.

Le deuxième prix de ce festival virtuel mensuel, "le portail d’argent" a été décerné au court métrage "Morning Flavors" (Saveur du matin) des deux réalisateurs marocains Sahir et Ahcen Yakouti, alors que le film "The Visit" (La visite) du réalisateur syrien Amrou Ali, s’est emparé du troisième prix "le Portail de bronze".

Le jury du Festival a accordé une "mention spéciale" au film "Kiffah Yatim" (Lutte d’un orphelin) de l’Algérien Zidane Djilali et "A qui la faute" de l’Ivoirien Marbot Lath.

Le prix du public a été décerné à "The Last Will" (La dernière volonté) de l’Irakien Mohamed Hocine Mohamed Dorbendikhani. Le prix du jury a été remis au Français Guillaume Mainguet pour "Le milieu du lac" et au Marocain Fayçal El Halimi pour "The princess life" (Une vie de princesse), a indiqué le coordinateur du festival, Dalil Belkhoudir.

Lancée en avril dernier par la direction locale de la culture avec le concours de la Maison de la culture Mohamed Boudiaf et plusieurs associations artistiques, ce festival a enregistré la participation de 400 courts-métrages réalisés par des cinéastes amateurs d’Afrique , d’Europe et d’Asie.

Par ailleurs, des ateliers de formation aux métiers du cinéma ont été organisés sur les réseaux sociaux au profit de jeunes cinéastes amateurs sous la houlette de spécialistes et de professionnels du 7ème art.