Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a dépassé les 27 millions dimanche, avec plus de 882.000 décès, selon l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis restent en tête du classement avec plus de 6,27 millions de cas et 188.940 décès.

L'Inde a dépassé le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus touché au monde, avec un nombre total de cas ayant surpassé les 4,2 millions pour 71.642 décès.

L'Inde est entrée dans la phase 4 de son déconfinement depuis la détection du premier cas dans ce pays il y a plus de sept mois. Au cours des dernières semaines, elle s'est concentrée sur l'accélération des tests d'échantillons, ce qui a entraîné une hausse soudaine du nombre de nouveaux cas de COVID-19 découverts chaque jour.

Selon les données du Conseil indien de la recherche médicale, 48.831.145 échantillons ont été testés jusqu'à samedi, dont 1.092.654 au cours de la seule journée de samedi.

Dimanche, le Brésil a signalé 447 décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte leur nombre total à 126.650, tandis que des milliers de personnes se sont rendu es à la plage ainsi que dans d'autres lieux de loisirs pour le long week-end de la fête nationale, qui a eu lieu le 7 septembre.

Le ministère de la Santé a également indiqué que 14.521 cas ont été détectés au cours des dernières 24 heures, ce qui en porte le nombre total depuis le début de la pandémie à 4.137.521, faisant du Brésil le troisième pays au classement mondial du nombre de cas.

Dans l'Etat de Sao Paulo, (sud-est), à la fois le plus touché par le virus et le plus peuplé, moins de 40% des habitants sont restés chez eux, a indiqué la chaîne de télévision Globo TV, citant les chiffres du gouvernement.