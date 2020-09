Ulcère gastrique ou duodénal ? Votre ulcère a pu se créer dans le fond de votre estomac ou dans le duodénum (début de l'intestin grêle). Pour poser un diagnostic précis, votre médecin doit visualiser l'ulcère en procédant à une fibroscopie. Au cours de cet examen, il s'assurera aussi de la présence d'Helicobacter pylori, la bactérie responsable de plus de 80% des ulcères de l'estomac.

Comment se préparer ?

Il ne faut pas fumer à compter de la veille au soir, car le tabac peut entraîner une toux d'irritation et une hypersécrétion gastrique susceptibles d'être gênantes. Il est nécessaire d'être à jeun et de ne pas boire durant les 6 heures qui précèdent l'examen. L'estomac doit en effet être vide pour faciliter son exploration et éviter les vomissements lors du passage du tube à travers la gorge.

Comment ça se passe ?

Un calmant est souvent proposé une heure avant.

On fait avaler au patient une sorte de gelée ou bien un "pschitt" au goût amer qui anesthésie le fond de la gorge. Une anesthésie générale de courte durée est aussi parfois proposée. Ensuite, le gastro-entérologue introduit un tuyau souple dans la gorge, puis le glisse dans l'œsophage et l'estomac, de façon à en explorer la muqueuse. Un système lui permet d'insuffler de l'air afin de déplier la muqueuse (pour bien voir) et d'aspirer les sécrétions.

C'est un moment pas très agréable, mais indolore. Pour le supporter au mieux, il faut respirer calmement et laisser sa salive couler tranquillement sur l'oreiller.

Combien de temps ça dure ?

Environ une demi-heure. Si vous avez subi une anesthésie générale, vous rentrerez chez vous après une période d'observation allant de quelques heures à une journée. Il faut être accompagné lorsqu'on rentre chez soi. On peut se sentir ballonné en raison de l'air qui a été introduit dans l'estomac, mais rassurez-vous, cette sensation s'estompe rapidement. Avant de boire ou de manger, attendez que la gorge ne soit plus "endormie" pour ne pas avaler de travers.

Et après ?

Le diagnostic permettra de proposer un traitement adéquat. En cas d'ulcère gastrique, une deuxième fibroscopie sera faite pour vérifier que le traitement médical a suffi et que toute anomalie a disparu de la muqueuse digestive.

Bon à savoir

Si un ulcère gastrique est observé, une biopsie (prélèvement de la muqueuse) est parfois nécessaire pour vérifier qu'il n'est pas en train de dégénérer en cancer. Ce risque n'existe pas avec l'ulcère duodénal.