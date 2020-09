"Nous allons nous renforcer dans quelques postes en prévision de la saison prochaine.

Pour ce qui est du poste de latéral gauche, Mohamed Farès nous intéresse.

Les négociations avancent bien avec son club", a fait savoir l’entraineur de la Lazio dans une interview accordée à Calcio Mercato.

Farès (24 ans), ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux (France) avant de rejoindre l'Italie, d'abord à l'Hellas Vérone puis la SPAL, est sollicité depuis 2019 suite à la Coupe d'Afrique des nations-2019, remportée par les "Verts" en Egypte.

Il était tout proche de rejoindre l'année dernière l'Inter Milan avant que le transfert n'échoue en raison d'une blessure au genou.

La Lazio aurait proposé 6 millions d'euros pour Mohamed Farès en plus d'un joueur (Palombi et Djavan Anderson seraient les favoris de SPAL) mais le club relégué en deuxième division italienne demanderait plus pour son défenseur.

Les "Biancocelesti" qui se sont qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions veulent faire signer Farès pour quatre saisons. Le joueur est encore lié avec la SPAL pour deux saisons.