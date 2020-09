L'ancien défenseur international Mohamed Rabie Meftah, en fin de contrat avec l'USM Alger, a donné son accord pour rejoindre le NA Husseïn-Dey lors ce mercato estival, a appris l'APS dimanche auprès du pensionnaire de la Ligue 1 de football.

Meftah (35 ans), qui compte 11 sélections avec l'équipe nationale, va ainsi connaître le quatrième club de sa carrière après la JS Kabylie (2005-2010), la JSM Béjaia (2010-2011), et l'USM Alger (2011-2020).

Avec le club algérois, le natif de Tizi-Ouzou a remporté plusieurs titres, dont trois championnats (2014, 2016, 2019) et une Coupe d'Algérie (2013).

Le NAHD est considéré comme l'un des clubs les plus actifs du marché des transferts.

De jeunes joueurs, issus de différents paliers, et des éléments d'expérience, à l'image du revenant Hocine El-Orfi, sont venus rejoindre les "Sang et Or".

Le NAHD a confié les rênes de la barre technique à l'entraîneur Nadir Leknaoui, qui s'est engagé pour un contrat d'une saison renouvelable.

"Après avoir discuté avec certains entraîneurs, nous avons jeté notre dévolu sur Leknaoui, qui a fait une excellent travail là où il est passé. Il est avec nous pour un contrat d'une année renouvelable.

L'objectif est de monter une équipe compétitive capable de faire bonne figure lors du prochain exercice", a déclaré récemment à l'APS le directeur sportif Chaâbane Merzekane.

Relégable avant la suspension de la compétition, le NAHD a été finalement maintenu parmi l'élite, après l’adoption par les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne (FAF) du choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation, au terme de la consultation écrite initiée par l'instance fédérale, pour donner suite à l'exercice 2019-2020, définitivement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). La période des transferts d'été s'est ouverte mercredi 5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre. La date de la reprise des entraînements et le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'ont pas encore été fixés.