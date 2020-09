Derrardja (29 ans) est la sixième recrue estivale du MCO après le milieu offensif Chérif Siam (ex-AS Aïn M'lila), le gardien de but Houssam Lamine (ex-CS Constantine), les deux attaquants Adel Khettab (ex-WA Boufarik) et Hicham Nekkache (MC Alger) et le défenseur Mohamed Naâmani (ex-Al Fath/ Arabie saoudite).

Le président du Conseil d'administration, Tayeb Mehiaoui, compte boucler le mercato estival dans les plus brefs délais, pour se consacrer ensuite à la préparation de la prochaine saison.

La date de la reprise des entraînements et le coup d'envoi du prochain exercice n'ont pas encore été arrêtés par les autorités, cinq mois et demi après la suspension des compétitions et activités sportives en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Pour rappel, la direction du MCO a confié la barre technique à l'entraîneur français Bernard Casoni, en remplacement de Bachir Mecheri. L'ancien coach du "Doyen" s'est engagé p our une saison.

Le MCO a bouclé la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), à la 9e place au classement final, établi par la Ligue de football professionnel (LFP), sur la base de la règle d'indice de performance des points récoltés et des matches disputés, décidé par la Fédération algérienne (FAF).