L'amitié algéro-américaine au passé riche, au présent honorable et à l'avenir radieux, est basée sur le respect mutuel, en étant aujourd'hui plus forte que jamais, a indiqué samedi dans un communiqué l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie.

Les relations privilégiées entre les deux pays "ont été jalonnées de plusieurs évènements mémorables ayant contribué au raffermissement des liens d'amitié entre les deux peuples", souligne le communiqué publié à l'occasion de la célébration du 225e anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique. L'ambassade a cité, entre autres, l'admiration vouée par le Président Abraham Lincoln "aux nobles principes humanitaires de l'Emir Abdelkader", rappelant, par ailleurs, le soutien apporté par John F. Kennedy à l'indépendance de l'Algérie ou encore la médiation de l'Algérie pour la libération des otages américains en Iran, a conclu le communiqué. La représentation diplomatique américaine à Alger a rappelé que le premier article du Traité de paix et d'amitié entre les deux pays stipulait q ue "les peuples algérien et américain se traitent avec civilité, honneur et respect".