Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a indiqué, samedi, que le nombre d'élèves concernés par l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) qui se déroulera cette année dans une conjoncture exceptionnelle en raison de la Covid-19, avoisinait les 670.000 candidats.

Intervenant lors d'une journée d'information sur les examens scolaires prévus au titre de la session 2020, M. Ouadjaout a précisé que le nombre de candidats aux épreuves du BEM, qui débuteront après demain lundi et s'étaleront sur une période de trois jours, avait atteint 669.379 élèves répartis sur 2556 centres de déroulement et supervisés par 163.900 encadreurs. Quant à l'examen du Baccalauréat, prévu entre le 13 et 17 septembre courant, le ministre a fait état de 637.538 candidats répartis sur 2261 centres de déroulement et supervisés par 192.300 encadreurs.

"La tutelle est venue à bout des procédures d'organisation censée régir ces examens nationaux, à partir de l'affectation des candidats jusqu'à la proclamation des résultats", a-t-il assuré.

Il faudra, ainsi, "respecter les mesures barrières pour assurer le bon déroulement de ces épreuves, compte tenu de la conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par l'expansion du coronavirus", a souligné le ministre, rappelant les quatre protocoles sanitaires mis en place par son département et approuvés par le ministère de la Santé. Cette organisation sera, toutefois, accompagnée de mesures de lutte contre la triche afin de préserver la crédibilité de ces examens et perpétuer le principe d'équité et d'égalité des chances", a conclu le ministre.