Une enveloppe financière de 380 millions de dinars a été allouée pour la réalisation de 56 projets d’alimentation en eau potable (AEP) dans des zones d’ombre de la wilaya de Souk Ahras, a indiqué samedi le chef de l’exécutif local Lounes Bouzegza.

"Les projets, répartis sur plusieurs communes de la wilaya, portent sur la réalisation de puits, de réservoirs d’eau et sur l’extension du réseau AEP", a précisé le wali au cours d’une réunion avec l'exécutif élargie aux chefs des daïras et aux présidents des assemblées communales (APC) pour la mise en place des préparatifs des examens de l’année scolaire 2019-2020. M. Bouzegza a relevé qu’il s’agit "de projets de petite envergure devant être réalisés dans un court laps de temps", appelant les responsables concernés à fournir davantage d’efforts pour terminer les projets programmés et donner la priorité aux projets d’AEP, de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz et de désenclavement pour améliorer les conditions de vie dans les régions d’ombre.

Selon le même responsable, pas moins de 251 régions d’ombre ont été recensées dans la wilaya de Souk Ahras. Ces dernières ont bénéficié de 507 projets relevant de plusieurs secteurs, parmi lesquels 54 ont d’ores et déjà été livrés dans bon nombre de localités. Concernant les préparatifs des examens de fin d’année scolaire 2019/2020, Lounes Bouzegza a donné des instructions aux parties concernées pour l’application du protocole sanitaire liés à la Covid-19 et les mesures concernant le déroulement des épreuves.