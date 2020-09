Les dernières retouches à ce projet, d'un montant de 5,4 millions DA ont été finalisées lors d'une réunion tenue le 1er de ce mois de septembre, entre le PND, l’UE et l’Association de réflexion, d'échanges et d'action pour l'environnement et le développement (AREA-Ed) et les autorités locales de la commune de Ouadhias. L'organisme explique dans son communiqué que ces projets sont proposés dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des riverains du parc par leur initiation à "produire une alimentation saine et durable adaptée à leurs besoins dans le cadre d'une stratégie globale de préservation et de promotion des ressources naturelles de la région". Il s'agit, est-il indiqué, de la réalisation d'une pépinière afin de réhabiliter le patrimoine phyt ogénétique cultivé localement, d'une ferme agro écologique, d'une champignonnière de production du pleurote, d'une unité apicole de production des ruches, d'une boucherie de produits d’élevages naturels locaux, ainsi que la fourniture d'un module de vingt ruches complètes et l'aménagement du site de dépôt du rucher. En plus de ces financements, les porteurs des projets inscrits à ce programme ont participé à quatre formations sur l'agroécologie, la permaculture, les techniques de mobilisation des ressources en eau en montagne, la production de fromage artisanal de chèvre et une dernière en apiculture. Deux sorties d'échanges d’expérience ont été, également, prévues dans le cadre de ce programme, l'une effectuée dans l'atlas blidéen et ses environs et l'autre prévue au parc national des Cévennes en France a été annulée pour cause de la pandémie de la Covid-19, souligne la même source.