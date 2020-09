Une enveloppe financière de deux milliards de dinars est consacrée au développement des zones d'ombre de Nâama, où pas moins de 115 opérations sont en voie de concrétisation, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

L'amélioration des conditions de vie des citoyens est au coeur du programme lancé dans ce cadre au profit de 72 zones d'ombre recensées à travers différentes communes de la wilaya abritant 34.000 habitants, a-t-on indiqué de même source, en faisant état d'un taux d'avancement de 45%.

Certaines réalisations prévues dans ce programme ont été déjà livrées, dont l'installation de réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, la réhabilitation de 7 salles de soins, l'extension de 20 classes scolaires, et la création de 11 aires de jeux, a-t-on indiqué.

Ce programme, a-t-on expliqué, est réparti entre 18 opérations inscrites aux plans de développement communaux de l'année en cours avec une enveloppe financière de 260 millions DA, 42 opérations du programme sectoriel (autorisation 2020) pour un montant de plus 1,15 milliard DA, 9 opérations de la Caisse de solidar ité et de garantie des collectivités locales (244 millions DA), alors que les autres projets constituent le restant à réaliser au titre des programmes de l'année écoulée.

La concrétisation de ces opérations permettra d'assurer la prise en charge de 36% des besoins enregistrés à travers les zones d'ombres de la wilaya, donnant lieu à une amélioration progressive des conditions de vie dans les localités concernées, qui bénéficieront d'autres actions de développement, a-t-on souligné.